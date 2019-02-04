Мороз до -40 градусов ожидается в Нижнем Тагиле 6–7 февраля

На территории города местами температура воздуха понизится до -40 градусов. Предупреждение об опасностях, которые могут воникнуть в холодное время суток, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.

ОНД и ПР Нижнего Тагила Тагил и ГГО также призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности в холодную погоду. Отдел напоминает, что при возникновении возгорания или ЧС необходимо покинуть опасную зону и позвонить по номерам: 101 или 112.