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Мороз до -40 градусов ожидается в Нижнем Тагиле 6–7 февраля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Winter 1732882 960 720

Мороз до -40 градусов ожидается в Нижнем Тагиле 6–7 февраля

Сегодня, 18:09ОбществоФото: pixabay.com
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