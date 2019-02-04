Мороз до -40 градусов ожидается в Нижнем Тагиле 6–7 февраля

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С 6 на 7 февраля в Нижнем Тагиле температура воздуха понизится до -40 градусов. Тагильчан призывают соблюдать меры предосторожности в холодную погоду.
Сюжеты: Нижний Тагил
На территории города местами температура воздуха понизится до -40 градусов. Предупреждение об опасностях, которые могут воникнуть в холодное время суток, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
ОНД и ПР Нижнего Тагила Тагил и ГГО также призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности в холодную погоду. Отдел напоминает, что при возникновении возгорания или ЧС необходимо покинуть опасную зону и позвонить по номерам: 101 или 112.
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