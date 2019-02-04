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Отставки и снижение тарифов требовали на тагильском митинге против «мусорной реформы»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отставки и снижение тарифов требовали на тагильском митинге против «мусорной реформы»

Сегодня, 08:51ОбществоАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
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