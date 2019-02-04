Отставки и снижение тарифов требовали на тагильском митинге против «мусорной реформы»

В Нижнем Тагиле около Лисьей горы прошел экологический протест против «мусорной реформы». Участники митинга вышли с плакатами против повышения тарифов на вывоз ТКО и с требованием отменить реформу.

Илья Коровин, представляющий общественную организацию «Тагил за перемены», предложил тагильчанам устраивать собрания собственников жилья и собирать подписи в УК для отказа заключения договора с региональным оператором «Рифей».

Это наше право. Почему УК заключают договор с «Рифеем» без нашего согласия? Нужно собирать собрания и ставить подписи за отказ.заявил общественник.

Однако специалисты из сферы ЖКХ напоминают, что на текущий момент подобные действия не отменяют обязанность оплачивать услуги регионального оператора.

Также выступающие предложили жителям города не платить региональному оператору за вывоз мусора, написав при этом соответствующее заявление. Такие заявления не приведут к отмене начислений, а игнорирование платежек приведут лишь к увеличению долга за соответствующие услуги ЖКХ.

В конце акции ее участники потребовали отправить в отставку депутатов городской думы, министра ЖКХ Свердловской области Смирнова и мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. По мнению митингующих, все они не учитывают мнение горожан при введении реформы.

На митинге вступили общественные деятели и инициативные граждане, которые призвали горожан активнее участвовать в протестах и требованиях приостановить «мусорную реформу» в Свердловской области. Следующую акцию планируется провести 23 февраля.