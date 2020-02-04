300 россиян эвакуируют из Китая в Тюмень и поместят на карантин из-за коронавируса

На самолетах ИЛ-76 прилетят порядка 300 человек. Как рассказали в аэропорту Рощино, после прибытия пассажиры будут размещены на срок карантина в изолятор. По данным издания россиян продержат на карантине в санатории «Градостроитель» поселка Винзили две недели.

Также в аэропорту рассказали, что 4 февраля из Китая в Тюмень прибыл самолет с 336 пассажирами, которых после проверки отпустили.