Юрий Дудь посетил Нижний Тагил и Верхнюю Салду из-за съемок интервью с уральским режиссером и сценаристом Василием Сигаревым.

Ролик российский интервьюер опубликовал на своем YouTube-канале «вДудь». Василий рассказал Дудю о своей работе в Нижнем Тагиле в должности охранника, а родился и рос он в Верхней Салде. Также гость программы поведал, как он делал водку из дагестанского спирта и развозил по торговым точкам на Урале. Василий Сигарев — уральский режиссер, лауреат «Кинотавра» за произведения «Волчок» и «Жить». Кроме того, он снял картины «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериал «Ольга».

