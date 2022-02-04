Новый замначальника свердловского управления МВД прибыл из Курганской области

Новый замначальника свердловского управления МВД прибыл из Курганской области
Новый замначальника свердловского управления МВД прибыл из Курганской области
Сегодня, 15:40ОбществоФото: Фото пресс-службы УМВД по Курганской области​

У начальника ГУ МВД по Свердловской области появился новый заместитель

В свердловском областном управлении МВД состоялось представление нового заместителя начальника коллективу.

В управлении МВД вступил в должность новый заместитель начальника. По указу президента России от 31 января этого года, им стал полковник полиции Александр Воронежский.

Новый руководитель переведен из курганского Главка. Свою карьеру мужчина начинал с низовых должностей в структуре уголовного розыска. За его плечами большой опыт руководства, сообщил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Одна из поставленных перед заместителем задач связана с нераскрытыми преступлениями. Также он должен будет бороться с проявлениями криминального содержания в сфере IT-технологий, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и многим другим.

Еще Александру Воронежскому предстоит отвечать за охрану общественного порядка. Причем и за повседневную, и за безопасность участников на предстоящих чемпионате мира по волейболу и Универсиаде. Эти два спортивных мероприятия состоятся в Екатеринбурге в 2022 и 2023 годах, соответственно.

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков уже представил Александра Воронежского подчиненным. Ранее эти двое полицейских могли быть знакомы по работе в УМВД по Астраханской области, отмечает Znak со ссылкой на их биографии.

Сюжеты:
Екатеринбург
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