Новый замначальника свердловского управления МВД прибыл из Курганской области

В управлении МВД вступил в должность новый заместитель начальника. По указу президента России от 31 января этого года, им стал полковник полиции Александр Воронежский.
Новый руководитель переведен из курганского Главка. Свою карьеру мужчина начинал с низовых должностей в структуре уголовного розыска. За его плечами большой опыт руководства, сообщил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
Одна из поставленных перед заместителем задач связана с нераскрытыми преступлениями. Также он должен будет бороться с проявлениями криминального содержания в сфере IT-технологий, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и многим другим.
Еще Александру Воронежскому предстоит отвечать за охрану общественного порядка. Причем и за повседневную, и за безопасность участников на предстоящих чемпионате мира по волейболу и Универсиаде. Эти два спортивных мероприятия состоятся в Екатеринбурге в 2022 и 2023 годах, соответственно.
Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков уже представил Александра Воронежского подчиненным. Ранее эти двое полицейских могли быть знакомы по работе в УМВД по Астраханской области, отмечает Znak со ссылкой на их биографии.