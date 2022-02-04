Новый замначальника свердловского управления МВД прибыл из Курганской области

Еще Александру Воронежскому предстоит отвечать за охрану общественного порядка. Причем и за повседневную, и за безопасность участников на предстоящих чемпионате мира по волейболу и Универсиаде. Эти два спортивных мероприятия состоятся в Екатеринбурге в 2022 и 2023 годах, соответственно.