«Паутина» позволит свердловской ГИБДД «вычислять» угнанные автомобили

МВД упростило механизм по обнаружению похищенных у россиян автомобилей. На «боевое дежурство» заступила новая система слежения «Паутина». Собой она представляет цифровой программный комплекс с видеокамерами. Эти приборы установлены над дорогами. Происходящее на проезжей части записывается и передается в режиме реального времени на головной компьютер и электронные планшеты инспекторов ГИБДД.