«Паутина» позволит свердловской ГИБДД «вычислять» угнанные автомобили

«Паутина» позволит свердловской ГИБДД «вычислять» угнанные автомобили
«Паутина» позволит свердловской ГИБДД «вычислять» угнанные автомобили
Сегодня, 14:01ОбществоФото: ГИБДД по Свердловской области

Розыск угнанных автомобилей в Свердловской области ускорит «Паутина»

Свердловская ГИБДД заявила о запуске в работу комплекса слежения «Паутина». Эта система позволяет находить и отслеживать в потоке транспорта угнанные автомобили.

МВД упростило механизм по обнаружению похищенных у россиян автомобилей. На «боевое дежурство» заступила новая система слежения «Паутина». Собой она представляет цифровой программный комплекс с видеокамерами. Эти приборы установлены над дорогами. Происходящее на проезжей части записывается и передается в режиме реального времени на головной компьютер и электронные планшеты инспекторов ГИБДД.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Операторы видят транспортные потоки на мониторах. Если вдруг среди автомобилей оказывается угнанный, то система его выделяет и начинает отслеживание. А еще она способна различать машины— двойники, с аннулированной регистрацией и даже те, водители которых нарушали правила дорожного движения.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Укрыться от «Паутины» не получится даже замазав грязью регистрационные номера. Система сверяет данные машины по базам данных и, если обнаруживает несовпадения, сразу же сигналит об этом. Подозрительный автомобиль останавливают и проверяют.

«Паутина» Свердловской области является звеном федеральной. Только за время пилотного запуска системы в региональной ГИБДД приняли более тысячи сообщений о розыске автомобилей и задержали три машины с признаками подделки номерных агрегатов. Еще у 10 автомобилей оказались подложными и закрытыми государственные регистрационные знаки.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Кроме этого, свердловские полицейские задержали 95 водителей без прав и выявили 119 машин с прекращенной регистрацией. Еще они изъяли более 100 экземпляров специальной продукции, находившейся в розыске, выявили четырех человек с поддельным водительским удостоверением и задержали трех автомобилистов, скопивших долги по уплате штрафов.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Напомним, общее количество комплексов фиксации нарушений ПДД на дорогах Свердловской области составляет 336 единиц, в том числе 206 — стационарные. Из них 41 рубеж установлен на федеральных трассах и дорогах областного значения, 125 — передвижные, и еще 5 — мобильные.

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