Армянские предприниматели выступили с обращением к бизнес-сообществу РФ и Армении

Президент Ассоциации армянских предпринимателей Самвел Карапетян призвал бизнесменов Российской Федерации и Армении максимально объединить усилия для того, чтобы в условиях сложной геополитической обстановки продолжать продуктивно работать и развивать сотрудничество.

Ассоциация армянских предпринимателей представляет собой некоммерческую организацию, объединяющую бизнесменов родом из Армении с целью укрепления торгово-экономических связей между этой страной и Россией. Глава ассоциации отметил, что трудные времена дают возможность избавиться от морально устаревших способов ведения бизнеса и по-новому взглянуть на многие вещи. Он выразил уверенность, что российские и армянские предприниматели найдут баланс в создавшейся ситуации и откроют новые пути и способы взаимодействия, пишет rg.ru. Самвел Карапетян заверил, что ассоциация будет оперативно реагировать на любые изменения в экономике и делать все для своевременной поддержки бизнесменов. Он подчеркнул, что в настоящее время очень важно быть сплоченными, продолжать развивать бизнес и создавать новые возможности для подрастающего поколения. Основной целью работы ассоциации является создание в РФ обновленного армянского бизнес-сообщества, формирующего обоюдовыгодные деловые связи и культуру доверия. В числе учредителей организации — крупные бизнесмены, внесшие существенный вклад в развитие бизнеса Армении и России, а также действующие в интересах укрепления торгово-экономических связей между двумя странами и развития партнерских взаимоотношений. Среди них — президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, председатель совета директоров АКБ «Фара-Банк» Гайк Игнатян, председатель совета директоров ГК «Ранд-Транс», NEBO.digital Карен Авагумян, генеральный директор компании «Лудинг» Армен Шахазизян и др.

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