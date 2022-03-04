Банк Хоум Кредит поднял ставки по сберегательным продуктам

Банк Хоум Кредит четвертого марта текущего года до 22% годовых увеличил доходность Накопительного счета. Процент начисляют на остаток до 1,5 миллиона рублей. Для лиц, открывших счет с первого августа минувшего года, нет никаких дополнительных условий.

На сумму остатка, превышающую 1,5 миллиона рублей, станет «капать» 10% годовых, пишут "Новые известия". Добавим, что финансовое учреждение в последние дни существенно обновило линейку вкладов. С третьего марта клиенты могут оформлять вклад «3 месяца Онлайн» по ставке 21% годовых. Люди, желающие положить средства на привлекательных условиях на более долгий срок, могут рассмотреть вклады на полгода с доходностью 20% годовых. Сберегательные продукты Банка Хоум Кредит отличает их доступность. Накопительный счет разрешается открыть на любую сумму. Обязательного минимума нет. Клиенты могут гибко управлять своими деньгами. Так, счет можно без проблем пополнять и снимать с него средства без потери процентов. Минимальная сумма многих вкладов в линейке, в том числе «3 месяца Онлайн» и на полгода, равна всего 1 000 рублей. Более подробные сведения об условиях по вкладам и Накопительному счету можно прочитать на портале Банка Хоум Кредит. По словам директора департамента дебетовых карт и сберегательных продуктов Банка Хоум Кредит Игоря Кривоноса, в период экономической нестабильности многие граждане ищут, где выгоднее хранить свои сбережения. Самым простым и удобным способом является сделать Накопительный счет или банковский вклад. Это решение сохранит и приумножит капитал, так как все вклады и счета в размере до 1,4 миллиона рублей в Банке Хоум Кредит застрахованы правительством. Вкладчики могут делать онлайн-вклады и создавать Накопительный счет посредством интернет-банка или мобильного приложения «Хоум Кредит». Для новых пользователей предусмотрели открытие вкладов в офисах Банка Хоум Кредит.

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