Отлов бездомных собак проведут 4 марта в Нижнем Тагиле

Животных планируется отлавливать в Дзержинском районе города, поэтому отпускать с поводка своих питомцев нежелательно. Иначе их могут принять за уличных, поймать и увезти в приют, сообщили в пресс-службе администрации.
Забрать собаку оттуда можно будет возможно только при предъявлении документов или иных доказательств, подтверждающих право собственности (родословная, ветеринарный паспорт и иное), пояснили в администрации города.
Приют имеет право потребовать с владельца сорвавшейся или отпущенной с поводка домашней собаки компенсацию, если она попала в питомник. Это закреплено в статье 232 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В комментариях к посту люди просят, чтобы «собачники» проверили район Кедр, а также гаражи на улицы Калинина, где бродит стая из более чем 20 дворняжек.
Напомним, 2 февраля в Нижнем Тагиле собака покусала девятилетнего мальчика. Ребенок пострадал при попытке защитить девочку, к которой животное проявило агрессию.