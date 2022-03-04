Отлов бездомных собак проведут 4 марта в Нижнем Тагиле

Жителей Нижнего Тагила попросили не выпускать на улицу домашних собак

Не выпускать своих домашних собак на улицу одних в Дзержинском районе просит администрация Нижнего Тагила. 4 марта в этом районе планируется отлов собак.

Животных планируется отлавливать в Дзержинском районе города, поэтому отпускать с поводка своих питомцев нежелательно. Иначе их могут принять за уличных, поймать и увезти в приют, сообщили в пресс-службе администрации. Забрать собаку оттуда можно будет возможно только при предъявлении документов или иных доказательств, подтверждающих право собственности (родословная, ветеринарный паспорт и иное), пояснили в администрации города. Приют имеет право потребовать с владельца сорвавшейся или отпущенной с поводка домашней собаки компенсацию, если она попала в питомник. Это закреплено в статье 232 Гражданского кодекса Российской Федерации. В комментариях к посту люди просят, чтобы «собачники» проверили район Кедр, а также гаражи на улицы Калинина, где бродит стая из более чем 20 дворняжек. Губернатор похвалил главу Нижнего Тагила за отлов бездомных собак Напомним, 2 февраля в Нижнем Тагиле собака покусала девятилетнего мальчика. Ребенок пострадал при попытке защитить девочку, к которой животное проявило агрессию.

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