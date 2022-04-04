Мемориально-выставочный комплекс памяти Демидовых решено создать в Нижнем Тагиле

Мемориально-выставочный комплекс памяти Демидовых решено создать в Нижнем Тагиле
Мемориально-выставочный комплекс памяти Демидовых решено создать в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:29ОбществоФото: 1MI
Увековечить память Демидовых решено в Нижнем Тагиле. Сделать это планируется путем создания мемориально-выставочного комплекса.

Детали проекта не называются, но известно, что это будет частью программы к 300-летию Нижнего Тагила. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Заниматься реализацией проекта будет специальная рабочая группа. В ее главе стоит вице-губернатор Олег Чемезов. Также в нее будет входить экс-губернатор Эдуард Россель, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, министр культуры области Светлана Учайкина.

Напомним, к 300-летию Нижнего Тагила в городе реализуется масса мероприятий. В частности, планируется благоустроить город цветами, открыть мост через Тагильский пруд, реконструировать привокзальную площадь и установить на ней стелу «Город трудовой доблести», а также многое другое.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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