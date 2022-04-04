Мемориально-выставочный комплекс памяти Демидовых решено создать в Нижнем Тагиле

Напомним, к 300-летию Нижнего Тагила в городе реализуется масса мероприятий. В частности, планируется благоустроить город цветами, открыть мост через Тагильский пруд, реконструировать привокзальную площадь и установить на ней стелу «Город трудовой доблести», а также многое другое.