Стало известно о состоянии избитой женщины на Сортировке в Екатеринбурге

Стало известно о состоянии избитой женщины на Сортировке в Екатеринбурге
Стало известно о состоянии избитой женщины на Сортировке в Екатеринбурге
Сегодня, 10:42ОбществоФото: 1MI
После избиения на Сортировке 42-летняя Наталья находится в одной из больниц Екатеринбурга. На нее неизвестный напал 28 марта.

Женщина подкармливает бездомных собак и в тот день в очередной раз вышла к ним. В какой-то момент ее ударил по голове мужчина, оттащил к мусорке и начал запинывать. Женщина добиралась до дома ползком.

На данный момент врачи делают все возможное для ее спасения. По прогнозам, провести в больнице женщине придется около двух месяцев, пишет Е1.

По словам подруги пострадавшей, 2 апреля была проведена операция на голове, а потом пациентка переведена в реанимацию. 3 апреля она пришла в сознание. Подруга отмечает, что у Натальи много травм, она в тяжелом состоянии и ей предстоит еще одна операция на челюсти. Также потребуется длительная реабилитация, а врачи прогнозов не дают.

В отделении полиции № 11 возбуждено уголовное дело. Подозреваемый пока не найден. Там отметили, что вред здоровью женщины оценивается как средней тяжести.

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