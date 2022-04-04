В Висиме реконструируют Аллею Славы за 10,8 миллиона рублей

Администрация ГГО ищет подрядчика для благоустройства Аллеи Славы на участке от ул. Ленина до ул. Комсомольской в поселке Висим. Согласно проекту, за 10,8 миллиона рублей компания должна заасфальтировать дорожки, положить тротуарную плитку, смонтировать освещение, посадить кустарники и деревья, установить урны и деревянные скамейки.