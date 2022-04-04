В Висиме реконструируют Аллею Славы за 10,8 миллиона рублей

В Висиме реконструируют Аллею Славы за 10,8 миллиона рублей
В Висиме реконструируют Аллею Славы за 10,8 миллиона рублей
Сегодня, 10:53ОбществоФото: проектная документация
В рамках реконструкции Аллеи Славы в Висиме ГГО подрядчик восстановит мемориалы, выполнит озеленение, смонтирует освещение. Стоимость контракта благоустройства составляет 10,8 миллиона рублей.

Администрация ГГО ищет подрядчика для благоустройства Аллеи Славы на участке от ул. Ленина до ул. Комсомольской в поселке Висим. Согласно проекту, за 10,8 миллиона рублей компания должна заасфальтировать дорожки, положить тротуарную плитку, смонтировать освещение, посадить кустарники и деревья, установить урны и деревянные скамейки.

Также подрядчик отреставрирует памятник «Воинам, погибшим в Великой отечественной войне», «Воинам, вернувшимся с ВОВ», скульптуру Коровину С. А., стелу «Воинам, вернувшимся с ВОВ». Специалисты восстановят штукатурку, окрасят фасады силикатной краской, поменяют гранитные плиты.

Фото:проектная документация

Подать заявки на аукцион можно до 8 апреля 2022 года. К работам подрядная организация должна приступить с момента заключения контракта, завершить реконструкцию — до 1 августа 2022 года.

Средства на ремонт Аллеи Славы в Висиме выделены из регионального и местного бюджетов.

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