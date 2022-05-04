Без света осталось село под Нижним Тагилом из-за массового пожара

Без света осталось село под Нижним Тагилом из-за массового пожара
Без света осталось село под Нижним Тагилом из-за массового пожара
Сегодня, 16:22Общество
Дома в селе Малая Лая под Нижним Тагилом обесточены из-за возгорания нескольких домов — огонь продолжает перебрасываться на жилые постройки.

4 мая в селе Малая Лая загорелись сразу несколько домов, из-за чего жители села остались без света. Сейчас сельчане пытаются спасти свои постройки от надвигающейся стихии, поливая дома водой, сообщила редакции TagilCity.ru одна из местных жительниц.

Огонь перебрасывается с дома на дом в кратчайшие сроки. Источником возгорания стало местное кладбище, но сельчане подозревают, что причиной массового пожара мог стать поджог. В настоящий момент горят сразу четыре дома, жильцы которых не пострадали. На месте работают пожарные и спасатели из Нижнего Тагила.

TagilCity.ru

Напомним, 3 мая в селе Малая Лая 52-летний мужчина убил свою сожительницу на глазах у двухлетнего ребенка, после чего покончил с собой. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Двойное убийство», в настоящий момент правоохранители отказываются от комментариев.

Сюжеты:
ЭксклюзивГГО и пригород
Материалы по теме:
пожарселоНижний ТагилМалая Лая
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы