Без света осталось село под Нижним Тагилом из-за массового пожара

Огонь перебрасывается с дома на дом в кратчайшие сроки. Источником возгорания стало местное кладбище, но сельчане подозревают, что причиной массового пожара мог стать поджог. В настоящий момент горят сразу четыре дома, жильцы которых не пострадали. На месте работают пожарные и спасатели из Нижнего Тагила.