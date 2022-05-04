Без света осталось село под Нижним Тагилом из-за массового пожара

4 мая в селе Малая Лая загорелись сразу несколько домов, из-за чего жители села остались без света. Сейчас сельчане пытаются спасти свои постройки от надвигающейся стихии, поливая дома водой, сообщила редакции TagilCity.ru одна из местных жительниц.
Огонь перебрасывается с дома на дом в кратчайшие сроки. Источником возгорания стало местное кладбище, но сельчане подозревают, что причиной массового пожара мог стать поджог. В настоящий момент горят сразу четыре дома, жильцы которых не пострадали. На месте работают пожарные и спасатели из Нижнего Тагила.
Напомним, 3 мая в селе Малая Лая 52-летний мужчина убил свою сожительницу на глазах у двухлетнего ребенка, после чего покончил с собой. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Двойное убийство», в настоящий момент правоохранители отказываются от комментариев.