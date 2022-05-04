Патриотический марафон «ZаРоссию» прошел в Нижнем Тагиле

Музыкально-патриотический трехчасовой марафон прошел 3 мая на площади возле Драматического театра. Нижний Тагил стал одним из 30 городов-участников всероссийского проекта «ZаРоссию», реализованного при поддержке федерального учреждения «Росконцерт».
Посетили мероприятие сотни тагильчан, пожелавших посмотреть выступление рок-звезд и поддержать тем самым российских солдат, выполняющих свой долг во время спецоперации России на Украине. На входе волонтеры выдали каждому участнику зеркальные сердца для эстафеты «Свет наших сердец» и белые ленты, символичные происходящему событию.
Поприветствовал всех присутствующих глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Градоначальник отметил, что Нижний Тагил остается «Путинградом» — городом президента России.
Мы искренне поддерживаем великого президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Так есть, так было и так будет. Путинград будет стоять на защите нашего Отечества. Побывал на днях в Гаджиево, где стоят наши подводные лодки. Вы знаете, я искренне поражен мужеству наших подводников, но в то же время восхищаюсь нашими танкистами и хочу сказать: пока мы живы, мы будем стоять на рубежах нашей страны. Великая страна — великая Россия! За президента, за Россию, за наши вооруженные силы!скандировал градоначальник.
Толпа тагильчан подхватила слова мэра. Некоторые жители города пытались выразить свою поддержку не только своим присутствием, но и внешним видом. Так, одна из горожанок повязала российский флаг на шею и подобрала себе и дочери резинки для волос в цвет триколора.
Мы хотели бы поддержать наших солдат в спецоперации, подержать нашу страну, нашего президента — и внешне, и духовно, поделилась она с редакцией TagilCity.ru.
Двое мужчин шествовали среди присутствующих с российским флагом и советским знаменем. В беседе с редакцией они отметили, что работают на УВЗ и рады, что нашли повод выразить свое отношение.
Мы патриоты своей страны, а кто тогда, если не мы? задаются они вопросом.
А один из тагильчан украсил свою собаку нашивкой «Вооруженные силы России». Неподалеку горожанка размахивала триколором с изображением буквы Z из георгиевской ленты.
Перед началом концерта своим мнением о Нижнем Тагиле с редакцией TagilCity.ru поделился рок-исполнитель Иван Демьян. Впечатлил певца вид храма Александра Невского, возвышающегося над городом. «Я перекрестился и сразу почувствовал, что я дома», — говорит он. Цель же выступления в рамках марафона, с его слов, — объединить людей.
Если человек идет своим творчеством, объединяя людей, это настоящее творчество. Люди это понимают, получают ту энергетику, которая необходима нам, а сейчас она нам очень необходима. Быть вместе — это сила,сказал он.
К 300-летию города Иван Демьян пожелал тагильчанам позитива, любви и удачи, а также всегда быть настоящими.
Рок-группа «7Б» исполнила для тагильчан такие легендарные хиты, как «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна». Кульминацией их выступления стала песня «Молодые ветра».
Вслед за «7Б» выступил лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец с несколькими композициями, в числе которых — «Вечность встанет с нами рядом», «Вечно молодой». Во время своего выступления рок-музыкант отметил, что для него особая честь выступать в родном городе.
После концерта автограф рок-исполнителя сумел взять юный тагильчан, попросивший оставить подпись на своей кроссовке.
Также в рамках программы выступали тагильские музыканты из группы «Формат звука» и поэты Мария Ватутина и Алексей Шмелев.
Завершился марафон эстафетой «Свет наших сердец»: в знак единения и дружбы тагильчане заполнили главный экран сцены солнечными зайчиками от зеркал в виде сердец. Помимо этого, во время концерта тагильские волонтеры рассказывали присутствующим о работе благотворительных фондов и организаций.
Ранее 3 мая в Нижнетагильской филармонии состоялось мероприятие «Новые горизонты» от российского общества «Знание», ведущие специалисты которого рассказали студентам и преподавателям о российских достижениях и важности объединения для нашей страны. Прослушали лекцию более 700 тагильчан.