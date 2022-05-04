Тагильчанам расскажут в трамвае о жизни города в военное и мирное время

Трамвай, следующий по маршруту № 3, отправится от остановки Рудоуправление 5 мая в 17.00 и 6 мая в 16.00. Во время поездки историк-краевед Сергей Пудовкин расскажет, как жили тагильчане в военное и мирное время.
Учащиеся клубов любителей гитары исполнят для пассажиров любимые песни военных лет, а дети из творческих объединений дворца вручат ветеранам сувениры и открытки.
Эта акция проходит уже около 10 лет. В трамвай, едущий по маршруту, подсаживаются дети из наших объединений, украшают салон шариками и плакатами. Звучат песни под гитару и стихи, пассажирам дарят поздравительные открытки, рассказала редакция TagilCity.ru директор детско-юношеского центра «Мир» Елена Беспамятных.
По ее словам, дети проезжают в трамвае один круг. Обычно, пассажирам очень нравится эта акция.