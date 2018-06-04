Из работника в популярные писатели: российский автор Владимир Торин о жизни и карьере

В первую очередь, Владимир Торин отметил, что вышеназванные произведения перевыпущены издательством «Вече», поскольку первый тираж в 5000 произведений распродан. «Амальгама» изменила жизнь автора: начиная от написания заметок для друзей, Владимир по их же просьбе решил «ради развлечения» выпустить в свет книгу.

Я её писал для друзей, которым с удовольствием читал на даче свои путевые заметки. Друзья мои – люди интересные, творческие – художники, поэты, журналисты, писатели, музыканты. Они советовали: напиши книгу, это будет занятно. Я последовал их совету, просто развлечения ради.

Несколько раз его сравнивали с популярным Дэном Брауном, однако Владимир уверен, что он является наследником великой русской литературы. Автора вдохновляют русские классики, также отдельно Торин выделяет Евгения Водолазкина с его «Лавром» и «Авиатором».

Совсем недавно Владимир Торин стал секретарём Союза Писателей России по международным делам. Это, по его мнению, указывает на тот масштаб, куда зашла его книга «ради развлечения».

Я вошёл в эту реку забавы ради, а пришлось вспомнить про любовь, захотелось призвать людей к любви и добру, появилась ответственность за свои слова. Я вдруг подумал: куда я полез? Есть Достоевский, Толстой… в этом ощущается неловкость. Чем больше читаешь русскую классику, тем более очевидным становится её мощь и масштаб.

Владимир Торин верит, что его роман, как и вся русская литература, призывает к доброте. Он уверен, что в какой-то момент общество стало недобрым и даже агрессивным.

В какой-то момент пришёл к пониманию того, что сегодня наше общество стало агрессивным, недобрым, люди относятся друг другу очень недобро. Если включить телевизор, то от него в ужасе отшатываешься: там собираются десятки людей и кричат друг на друга. И это стало нормой жизни.

До того, как стать писателем, Владимир Торин работал, как и большая часть мужчин России. Он поделился с «Новыми известиями» о том, что подписал ряд успешных контрактов: один по звуковой версии романа, другой – по экранизации. Масштабных планов по поводу написания книг у автора нет: он думает, продолжать ли «Амальгаму» или браться за другое произведение. В период междукнижья Торин выпустил пару рассказов и написал несколько колонок в журналы.