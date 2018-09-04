Житель Нижнего Тагила спас семью из горящего дома на Голом камне

Около 2:55 в ночь на 31 августа тагильчанин из окна своего дома увидел, что в доме напротив горит крыша. Мужчина вышел на улицу и по припаркованной в проулке машине понял, что жильцы этого дома остались ночевать.

Он побежал в свой дом, взял огнетушитель, с его помощью ударами выломал замок, зашёл в дом, там уже было сильное задымление. Криками он разбудил спавших соседей – этим он их спас. Люди успели выйти из дома,рассказала в разговоре TagilCity.ru старший инспектор отдела надзорной деятельности Надежда Солярская.

Мужчину, спасшего целую семью, обязательно найдут и поощрат, заверили в отделе надзорной деятельности в разговоре с TagilCity.ru. После получения более подробной информации от отдела дознания руководство ФГКУ «9 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области» не оставит этот случай без внимания.

Поиск и награждение тагильского героя находится под личным контролем Полевщикова Олега Анатольевича, начальника ФГКУ «9 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области».