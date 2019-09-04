В Свердловской области составят список рекомендуемых детских туристских маршрутов
Сегодня, 19:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области начался прием заявок от туроператоров для составления рекомендательных детских туристских маршрутов, сообщает департамент инфомрполитики региона.
Список будет включать маршруты для самостоятельного и организованного туризма. Как сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, перечень будет способствовать организации безопасного туризма для детей.
Сбор заявок будет проходить два раза в год. Первый сбор заявок начался, он продлится до 28 сентября. Решать включать заявку в перечень или нет будет межведомственная комиссия.
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