В Свердловской области составят список рекомендуемых детских туристских маршрутов

Список будет включать маршруты для самостоятельного и организованного туризма. Как сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, перечень будет способствовать организации безопасного туризма для детей.

Сбор заявок будет проходить два раза в год. Первый сбор заявок начался, он продлится до 28 сентября. Решать включать заявку в перечень или нет будет межведомственная комиссия.