Фигурант уголовного дела МУГИСО ушел в отставку в Екатеринбурге

Срок договора Богачева истекал в ноябре 2018 года, однако 4 октября указ об увольнении чиновника был подписан и. о. губернатора региона Алексеем Орловым.

Как сообщает URA.RU, Артем Богачев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В 2016 году Артем Богачев вместе с коллегой Алексеем Пьянковым был задержан по подозрению в получении взятки в 31,5 млн рублей. По версии следствия, эта сумма была использована при подготовке к предстоящему ЧМ-2018 для выкупа недвижимости для сноса.