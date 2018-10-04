Фигурант уголовного дела МУГИСО ушел в отставку в Екатеринбурге

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Один из фигурантов уголовного дела МУГИСО Артем Богачев, занимавший должность замминистра по управлению госимуществом Свердловской области, покинул свой пост.
Сюжеты: Екатеринбург
Срок договора Богачева истекал в ноябре 2018 года, однако 4 октября указ об увольнении чиновника был подписан и. о. губернатора региона Алексеем Орловым.
Как сообщает URA.RU, Артем Богачев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
В 2016 году Артем Богачев вместе с коллегой Алексеем Пьянковым был задержан по подозрению в получении взятки в 31,5 млн рублей. По версии следствия, эта сумма была использована при подготовке к предстоящему ЧМ-2018 для выкупа недвижимости для сноса.
Кроме того, в отношении Артема Богачева возбуждено еще одно дело. Жители ЖК «Библиотечный» обвиняют Богачева в том, что он передал территорию их дома соседнему жилому комплексу.
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