Екатеринбурженка лишилась 550 тысяч рублей после перевода на «резервный» счет

Екатеринбурженка лишилась 550 тысяч рублей после перевода на «резервный» счет

Сегодня, 17:53ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В уральской столице местная жительница перевела телефонным мошенникам 550 тысяч рублей, сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

В отделении полиции № 12 прокомментировали, что по словам 45-летней женщины ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он рассказал, что с ее счета пытаются несанкционированно списать деньги, и, чтобы это предотвратить, необходимо обналичить сумму и перевести на выданный им «резервный» счет. Лишь после выполнения рекомендации потерпевшая поняла, что произошло. Сумма ущерба составила 550 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере».

Напомним, накануне другая жительница Екатеринбурга взяла кредит на 300 тысяч рублей и отдала его мошенникам.

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