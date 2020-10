Екатеринбурженка лишилась 550 тысяч рублей после перевода на «резервный» счет

В уральской столице местная жительница перевела телефонным мошенникам 550 тысяч рублей, сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

В отделении полиции № 12 прокомментировали, что по словам 45-летней женщины ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он рассказал, что с ее счета пытаются несанкционированно списать деньги, и, чтобы это предотвратить, необходимо обналичить сумму и перевести на выданный им «резервный» счет. Лишь после выполнения рекомендации потерпевшая поняла, что произошло. Сумма ущерба составила 550 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере». Напомним, накануне другая жительница Екатеринбурга взяла кредит на 300 тысяч рублей и отдала его мошенникам. Свердловчанка взяла кредит на 300 тысяч рублей и отдала его мошенникам

