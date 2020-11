Перекрыли дороги. В США начались протесты после президентских выборов

В США после выборов нового президента американцы начали устраивать протесты и перекрывать дороги. Об этом сообщила полиция Сиэтла на своей официальной странице в Twitter.

В Сиэтле сотрудниками правоохранительных органов было арестовано восемь местных жителей, которые создавали трудности для пешеходов, нападали на офицеров и не соблюдали правила вождения на дорогах. Также в сообщении уточнили, что в ночь после выборов протестующие кидались различными предметами и перекрыли дорогу заграждениями. В Лос-Анджелесе полиция также произвела задержание около 40 человек за то, что они перекрыли железную дорогу и отказались прекращать акцию, когда та была признана несанкционированной. Еще 30 человек получили штрафы за нахождение на перекрестке. Накануне, вблизи Белого дома, митингующие сожгли американский флаг и отправились с плакатами и транспарантами в другие города Америки. На данный момент, на улицах дежурят усиленные отряды правоохранительных органов. Напомним, сегодня были опубликованы предварительные результаты президентских выборов в США. Сейчас Дональд Трамп лидирует в Пенсильвании, Джорджии и Мичигане, Северной Каролине, Висконсине и на Аляске. Джо Байден лидирует в Неваде. По оценке Fox News, у Байдена 238 выборщиков, у Трампа 213, поэтому они оба имеют реальные шансы на избрание. Опубликованы предварительные результаты президентских выборов в США

