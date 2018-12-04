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Экс-следователь по особо важным делам в Екатеринбурге обвиняется в получении взятки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-следователь по особо важным делам в Екатеринбурге обвиняется в получении взятки

Сегодня, 13:47ОбществоФото: pixabay.com
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