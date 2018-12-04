Экс-следователь по особо важным делам в Екатеринбурге обвиняется в получении взятки

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника полиции, который обвиняется в получении взятки. Сообщается, что 37-летний мужчина в январе 2018 года получил взятку от сотрудника ОБЭП, который выступал посредником. В замен на взятку в 1 млн рублей мужчина обещал, используя служебное положение, способствовать в возбуждении уголовного дела по факту хищения имущества у юридического лица. Экс-полицейский был задержан в момент получения денежных средств.

Уголовное дело направлено в суд. Посредник по передаче денег раскаялся и ему не грозит уголовная ответственность. Экс-полицейскому же может грозить тюремное заключение сроком до 12 лет, пишет Е1.