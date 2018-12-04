Подозреваемый в получении взятки сотрудник МУГИСО пропал в Екатеринбурге
Сегодня, 13:47ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге без вести пропал сотрудник МУГИСО, обвиняемый в получении взятки.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге без вести пропал Игорь Разунин, начальник департамента рекламы МУГИСО, который обвиняется в получении взятки. Мужчина 3 декабря должен был придти в суд, однако не явился. О месте нахождения мужчины не располагают сведениями ни его адвокат, ни супруга, ни знакомые.
Заседание в связи с этим было перенесено на 4 декабря. Родственники предпринимают попытки найти пропавшего. Однако на связь фигурант уголовного дела не выходит, пишет ZNAK.
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