Подозреваемый в получении взятки сотрудник МУГИСО пропал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге без вести пропал Игорь Разунин, начальник департамента рекламы МУГИСО, который обвиняется в получении взятки. Мужчина 3 декабря должен был придти в суд, однако не явился. О месте нахождения мужчины не располагают сведениями ни его адвокат, ни супруга, ни знакомые.