В России коллекторам запретят доступ к сведениям о долгах за ЖКХ
Сегодня, 10:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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На рассмотрение в Госдуму внесены поправки в закон о запрете коллекторам доступа к сведениям о долгах россиян за ЖКХ, сообщают «Известия».
Поправки будут разработаны до конца января 2020 года. Проект будет рассмотрен в весеннюю сессию. Запрет начал действовать еще летом этого года, однако существуют лазейки, позволяющие его обойти. Это можно сделать через агентский договор.
Сам закон был подписан в июле 2019 года президентом России Владимиром Путиным.
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