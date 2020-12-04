В Свердловской области пьяный водитель BMW устроил гонки с полицией

За рулем оказался 44-летний мужчина, который никогда не получал права. Автомобиль он приобрел в августе 2020 года, отсутствие номеров объяснил тем, что их не мог их прикрепить на сломаном бампере. Мужчина оказался пьян, результат показал 0,714 мг/л.