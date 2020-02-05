В Екатеринбурге гособвинение запросило 9 лет колонии для экс-чиновника МУГИСО
Сегодня, 21:29ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге, в ходе прений сторон по уголовному делу экс-начальника департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина, гособвинение запросило для него девять лет колонии строгого режима и штраф в размере пяти миллионов рублей, сообщает Znak со ссылкой на аппарат суда.
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Позиция защиты и самого Разунина на данный момент неизвестны. Они будут выступать седьмого февраля на следующем заседании.
Игорю Разунину было предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, он получил взятку в размере 160 тысяч рублей от одного из рекламщиков Екатеринбурга. При этом отсутствует факт прямой передачи. Сам Разунин деньги не трогал. Защита экс-чиновника отвергает его причастность к инкриминируемому деянию.
В 2018 году начались судебные заседания. Накануне одного из них Разунин бежал. Летом 2019 года он был обнаружен на границе с Белоруссией и в ноябре переправлен в Россию. 30 декабря 2019 года Разунин был помещен в СИЗО до 20 апреля 2020 года.
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