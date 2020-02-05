В Екатеринбурге гособвинение запросило 9 лет колонии для экс-чиновника МУГИСО

Позиция защиты и самого Разунина на данный момент неизвестны. Они будут выступать седьмого февраля на следующем заседании.

Игорю Разунину было предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, он получил взятку в размере 160 тысяч рублей от одного из рекламщиков Екатеринбурга. При этом отсутствует факт прямой передачи. Сам Разунин деньги не трогал. Защита экс-чиновника отвергает его причастность к инкриминируемому деянию.