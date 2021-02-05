Глава РЖД Белозеров вручил ключи от новых квартир железнодорожникам Нижнеудинска

Это четвертый 25-квартирный дом, возведенный в рамках данной программы. Три из них находятся с Тулуне, причем сотрудники РЖД живут только в одном из них. В двух других квартиры получили медики, учителя и соцработники. Каждая квартира была обеспечена всей необходимой мебелью, а также бытовой техникой.