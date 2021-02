Глава РЖД Белозеров вручил ключи от новых квартир железнодорожникам Нижнеудинска

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров вручили ключи от 25 новых квартир работникам железной дороги в Нижнеудинске.

Новый дом для железнодорожников был построен в рамках программы восстановления Иркутской области после сильного наводнения, произошедшего в 2019 году, пишет пишет пишет irkutskmedia.ru. Это четвертый 25-квартирный дом, возведенный в рамках данной программы. Три из них находятся с Тулуне, причем сотрудники РЖД живут только в одном из них. В двух других квартиры получили медики, учителя и соцработники. Каждая квартира была обеспечена всей необходимой мебелью, а также бытовой техникой. По словам главы Приангарья, регион тесно сотрудничает с РЖД и впереди еще целый ряд совместных проектов. «Мы договорились о строительстве спортивных сооружений, восстановлении стадиона „Локомотив“. Дальше наше социальное партнерство будет только расти», — отметил Игорь Кобзев. Также он сообщил, что 2021-й в Иркутской области объявлен Годом Нижнеудинска. Это позволит привлечь к этой территории максимум внимания и решить множество насущных проблем. В свою очередь председатель правления ОАО «РЖД» заявил, что компания активно участвует в жизни Приангарья. И это касается не только помощи в восстановлении пострадавших от наводнения территорий. «В Тулуне и Нижнеудинске создано 600 новых рабочих мест, построены и сегодня сдали уже четвертый жилой дом, а в этом году выделим деньги на строительство еще одного, для социальных работников», — подчеркнул Белозёров. Компания собирается выделить приблизительно 100 млн рублей для возведения жилого дома, в котором будут жить сотрудники нижнеудинской райбольницы. Также РЖД примет участие в модернизации стадиона и еще нескольких социальных проектов. На строительство новой школы в Тулуне компания выделит около 600 млн рублей. В прошлом было выделено 300 млн. Напомним, в Иркутской области уже построены 13 многоквартирных домов для пострадавших от наводнения 2019 года. В них получили квартиры свыше 650 семей. Кроме этого, были введены в эксплуатацию 115 частных домовладений, в этом году будет сдано еще 140 домов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter