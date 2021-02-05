Радионова отсудила самый крупный в истории штраф за экологический ущерб

Руководитель энергетического отдела Greenpeace в России Елена Сакирко отметила, что для России нередки аварии, связанные с разливом горючего. Иногда такие аварии даже не попадают в официальную статистику, в остальных случаях виновным компаниям удается занизить размер компенсации. Реальные последствия (уничтоженные леса и отсутствие рыбы в водоемах), по словам Сакирко, должны быть компенсированы соответствующим образом.