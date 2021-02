Радионова отсудила самый крупный в истории штраф за экологический ущерб

Арбитражный суд Красноярского края рассмотрел дело дочерней компании “Норникеля” “Норильско-Таймырской энергетической компании”, по вине которой произошел разлив нефтепродуктов. Ущерб оценили в 146 миллиардов рублей.

Как сообщает сайт newizv.ru, на норильской ТЭЦ в мае прошлого года произошла авария, в результате которой 21 тысяча тонн нефтепродуктов попала в водоемы. В регионе был введен режим ЧС. Штраф, который определил Росприроднадзор, является беспрецедентным в истории экологических споров. В результате проверок Ростехнадзора выяснилось, что по вине “Норникеля” и НТЭК при строительстве резервуара были допущены ошибки, в частности, нагрузка на него распределялась неравномерно. Это и спровоцировало аварию. Оценивая ущерб окружающей среде, Росприроднадзор назвал сумму 148 миллиардов рублей. “Норникель”, проведя собственные проверки, уменьшил размер компенсации в семь раз, но Арбитраж полностью согласился с аргументами ведомства. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, лично посещавшая судебные слушания, проявила бескомпромиссную позицию. “Загрязнитель должен платить”, - подчеркнула она в соцсетях. Она отметила, что объем попавших в водоемы нефтепродуктов создал весомый ущерб экологии, и позиция Росприроднадзора в этом вопросе однозначна: последствия необходимо компенсировать. Как утверждают эксперты, решение суда станет прецедентом, который поможет требовать компенсацию с загрязнителей в последующих делах об экологическом ущербе. Руководитель энергетического отдела Greenpeace в России Елена Сакирко отметила, что для России нередки аварии, связанные с разливом горючего. Иногда такие аварии даже не попадают в официальную статистику, в остальных случаях виновным компаниям удается занизить размер компенсации. Реальные последствия (уничтоженные леса и отсутствие рыбы в водоемах), по словам Сакирко, должны быть компенсированы соответствующим образом. Руководитель общественной экологической организации "Плотина", российский координатор международной экологической коалиции "Реки без границ" Александр Колотов подчеркнул, что последствия нужно продолжать отслеживать, чтобы определить окончательный размер компенсации за ущерб природе.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter