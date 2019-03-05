Двое жителей Новолялинского района обвиняются в незаконной охоте

Незаконно охотясь в Новолялинском лесничестве, местный житель обнаружил две лосиные туши и решил их разделать, чтобы забрать мясо. Для этого он привлек своего товарища.

После разделки мужчины сложили мясо в мешки и погрузили в свои машины.

В отношении охотников было заведено уголовное дело, и предъявлено обвинение в причинении ущерба государственному охотничьему фонду в размере 320 тысяч рублей.