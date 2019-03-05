Двое жителей Новолялинского района обвиняются в незаконной охоте
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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Двое жителей Новолялинского района обвиняются в незаконной охоте и причинении ущерба в размере 320 тысяч рублей.
Незаконно охотясь в Новолялинском лесничестве, местный житель обнаружил две лосиные туши и решил их разделать, чтобы забрать мясо. Для этого он привлек своего товарища.
После разделки мужчины сложили мясо в мешки и погрузили в свои машины.
В отношении охотников было заведено уголовное дело, и предъявлено обвинение в причинении ущерба государственному охотничьему фонду в размере 320 тысяч рублей.
Обвиняемым грозит до двух лет исправительных работ или до шести месяцев ареста, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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