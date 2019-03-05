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Двое жителей Новолялинского района обвиняются в незаконной охоте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Shotgun 1503130 960 720

Двое жителей Новолялинского района обвиняются в незаконной охоте

Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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