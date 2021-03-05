В 33,2 миллиона обойдется покупка 21 квартиры детям-сиротам в поселке Шаля

Размер общей площади одной квартиры должен составлять не менее 33 квадратных метров. Все они должны находиться в многоквартирном жилом доме на любом этаже, кроме цокольного и подвального. Во всех приобретаемых квартирах должны быть электрическое или газовое снабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение и канализация. Также подрядчику необходимо установить приборы учета электричества и воды.