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В 33,2 миллиона обойдется покупка 21 квартиры детям-сиротам в поселке Шаля

Определен подрядчик для предоставления 21 квартиры детям-сиротам в поселке городского типа Шаля Свердловской области.

Единственная заявка на сайт госзакупок поступила от ООО «Гарантстрой», она признана соответствующей. С подрядчиком заключен контракт. Заказчиком выступил Департамент государственных закупок Свердловской области. Контракт действует до 31 мая 2021 года.

Согласно контракту, заказчик приобретает жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилое помещения должно находиться в доме, введенном в эксплуатацию в 2020 или 2021 году.

Размер общей площади одной квартиры должен составлять не менее 33 квадратных метров. Все они должны находиться в многоквартирном жилом доме на любом этаже, кроме цокольного и подвального. Во всех приобретаемых квартирах должны быть электрическое или газовое снабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение и канализация. Также подрядчику необходимо установить приборы учета электричества и воды.

В квартирах должны быть двери и окна, на кухнях установлены плита и мойка, в туалетах — унитаз со сливным бачком, ванна, раковина, смесители и полотенцесушитель. Также в помещениях должны быть радиаторы отопления.

Отделочные материалы для стен, потолка и пола должны быть одинаковой расцветки и фактуры, а розетки и выключатели в исправном состоянии. В квартирах не должно быть грибка, плесени и насекомых. Предлагаемое жилье должно быть полностью готово к заселению.

Напомним, в Свердловской области детям-сиротам также будет приобретена 31 квартира в Реже, Полевском и Пышме за 51,1 миллиона рублей.

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