Заявления не принимаются: только один житель РФ смог списать долги через МФЦ

Заявления не принимаются: только один житель РФ смог списать долги через МФЦ

Сегодня, 17:07ОбществоФото: 1mediainvest.ru
У одного жителя России получилось списать свои долги, используя внесудебную процедуру банкротства. Она действует в стране с 1 сентября 2020 года.

В общей сложности, к концу декабря 2020 года, россияне опубликовали 1 849 записей о возбуждении процедуры внесудебного банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, сообщает Znak со ссылкой на президента Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих Михаила Сачева. Но свыше четырех тысяч заявление были возвращены обратно.

Практически 70-80% заявлений МФЦ возвращает,подчеркнул Сачев.

Однако жительница Красноуфимска подала иск, который оспаривает решение МФЦ о возврате одного такого заявления, рассказала заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков. Предварительное заседание по делу планируется 17 марта.

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