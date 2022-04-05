Убивший трехмесячного сына из-за плача уралец выступил в суде

Рассмотрение 24-летнего жителя Туринска Сергея началось в Свердловском областном суде. Мужчина год назад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил несколько раз ребенка по голове в попытке успокоить.

В суде мужчина заявил, что обвинение ему понятно, но вину он признает частично, так как убивать ребенка он не собирался. Удары наносил, он плакал. Хотел успокоить его, чтобы перестал плакать. Согласен, что смерть наступила от моих действий, сказал обвиняемый. В ходе рассмотрения дела в суде будут опрошены свидетели, в том числе и мама убитого малыша. Суд будет продолжен 6 апреля. Напомним, сожительница молодого человека в тот день ушла к подруге за детской присыпкой. Когда она вернулась домой, то заметила, что ребенок тяжело дышит и хрипит. Она решила переночевать у подруги, так как мужчина вел себя неадекватно. Уже у подруги девушки заметили, что состояние ребенка ухудшилось. Они вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали, но спасти его не удалось. Сергей уже был судим в 2014 году за избиение до смерти. Гособвинитель просила продлить арест на полгода. Однако мера пресечения оставлена до сентября. Прокурор пояснила, что Сергей обвиняется в особо тяжком преступлении, которое предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Также отмечается, что у молодого человека неустойчивая психика, так как он заявлял потерпевшей, что намерен покончить с собой.

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