Мэр Луганска намерен сотрудничать с властями Нижнего Тагила в сфере образования

Мэр Луганска заявил о намерении сотрудничать с властями Нижнего Тагила в образовательной среде. Об этом рассказал глава Луганска Манолис Пилавов изданию «ТАСС».
Напомним, что в прошлом месяце Пилавов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписали соглашение о побратимстве городов. Далее разговор велся о том, чтобы направлять работников образовательных учреждения для обмена опытом.
Также Пилатов сказал, что с этого года Луганск переходит на российскую образовательную школьную программу. И добавил, что с Владиславом Пинаевым он договорился о взаимных визитах в дни города.
Также он отметил возможные обмены в части гастролей артистов и детского отдыха.