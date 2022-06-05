Мэр Луганска намерен сотрудничать с властями Нижнего Тагила в сфере образования

Мэр Луганска намерен сотрудничать с властями Нижнего Тагила в сфере образования
Мэр Луганска намерен сотрудничать с властями Нижнего Тагила в сфере образования
Сегодня, 12:28ОбществоФото: 1MI
Глава Луганска Манолис Пилавов рассказал о намерении сотрудничать с властями города-побратима Нижнего Тагила.

Мэр Луганска заявил о намерении сотрудничать с властями Нижнего Тагила в образовательной среде. Об этом рассказал глава Луганска Манолис Пилавов изданию «ТАСС».

Напомним, что в прошлом месяце Пилавов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписали соглашение о побратимстве городов. Далее разговор велся о том, чтобы направлять работников образовательных учреждения для обмена опытом.

Также Пилатов сказал, что с этого года Луганск переходит на российскую образовательную школьную программу. И добавил, что с Владиславом Пинаевым он договорился о взаимных визитах в дни города.

Также он отметил возможные обмены в части гастролей артистов и детского отдыха.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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