В Нижнем Тагиле оперуполномоченный сделал предложение во время присяги
Вчера, 22:41ОбществоФото: Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых
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Церемония принятия Присяги сотрудниками правоохранительных органов, прошедшая 5 июля на площади Славы в Нижнем Тагиле, закончилась предложением руки и сердца, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Предложение одной из выпускниц, принявших Присягу, сотруднице полка ППС УМВД России по Екатеринбургу сержанту полиции Оксане Булатовой сделал её возлюбленный оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции № 11 лейтенант Сергей Ручканов.
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Произнеся «Стань моей женой» он вручил девушке обручальное кольцо и букет цветов. Когда она ответила, что согласна, раздались аплодисменты и слова поздравлений с двойным праздником.
Это событие без сомнений войдет в историю гарнизона в год его 100-летия со дня образования,прокомментировал произошедшее официальный представитель регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.
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