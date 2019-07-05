В Нижнем Тагиле оперуполномоченный сделал предложение во время присяги

Предложение одной из выпускниц, принявших Присягу, сотруднице полка ППС УМВД России по Екатеринбургу сержанту полиции Оксане Булатовой сделал её возлюбленный оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции № 11 лейтенант Сергей Ручканов.

Произнеся «Стань моей женой» он вручил девушке обручальное кольцо и букет цветов. Когда она ответила, что согласна, раздались аплодисменты и слова поздравлений с двойным праздником.