В Нижний Тагил с рабочим визитом прибыл депутат Госдумы Павел Крашенинников

На встрече Владислав Пинаев проинформировал федерального чиновника о тех проектах, которые реализуются на территории города. Мэр отметил, что многие из них приурочены к 300-летию Нижнего Тагила.

Наряду со строительством моста, легкоатлетического манежа, масштабным ремонтом дорог и другими программами для города остается очень актуальной тема чистой воды. Мы активно ею занимаемся. Вместе с профильным министерством Свердловской области прорабатываем вопрос участия города в федеральной программе «Чистая вода»,подчеркнул Владислав Юрьевич.

Основной акцент встречи с Павлом Крашенинниковым был сделан на развитии и укреплении взаимодействия между муниципалитетом и федеральным собранием.

Мы проговорили основные моменты приложения точек наших усилий, чтобы работа между властными структурами была наиболее эффективной,рассказал депутат по итогам встречи.