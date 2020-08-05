В Нижнем Тагиле родители пострадавшего в ДТП ребенка потребовали 300 тысяч с водителя

ДТП произошло в августе 2019 года. 73-летний водитель сбил четырех человек на пешеходном переходе возле взрослой поликлиники. Две женщины, мужчина и девочка были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель рассказал, что не заметил людей из-за яркого солнца. Теперь ему грозит гражданский иск, родители оценили причиненный ребенку вред в 300 тысяч рублей.