В Нижнем Тагиле родители пострадавшего в ДТП ребенка потребовали 300 тысяч с водителя
Сегодня, 21:03ОбществоФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле прокуратура потребовала с пенсионера, сбившего семью на пешеходном переходе на улице Окунева, 300 тысяч рублей, сообщает ТК «Телекон».
Сюжеты: Нижний Тагил
Прокуратура Дзержинского района потребовала выплатить пострадавшему в ДТП ребенку денежную компенсацию.
ДТП произошло в августе 2019 года. 73-летний водитель сбил четырех человек на пешеходном переходе возле взрослой поликлиники. Две женщины, мужчина и девочка были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель рассказал, что не заметил людей из-за яркого солнца. Теперь ему грозит гражданский иск, родители оценили причиненный ребенку вред в 300 тысяч рублей.
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