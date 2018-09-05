Замешанная в убийстве инвалида в Берёзовском девушка может быть изолирована

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В отношении девушки, которая является одним из фигурантов уголовного дела об убийстве 20-летнего инвалида, может быть выбрана временная изоляция. Берёзовский суд рассмотрит ходатайство о направлении подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение для лиц с девиантным поведением.
Дело об убийстве 20-летнего инвалида в Берёзовском продолжает пополняться новой информацией.
В отношении 13-летней девушки, которая подозревается в том, что снимала момент избиения парня на видео, может быть выбрана такая мера, как временная изоляция. Соответствующее ходатайство поступило в Берёзовский городской суд.
Как сообщает E1.ru, подростка могут направить в спецучреждение, где находятся лица с отклоняющимся поведением. Напомним, что трое из участников дела уже отправлены в СИЗО, ещё один молодой человек находится под домашним арестом.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей