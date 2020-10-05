СМИ: свердловские власти обсуждают ужесточение ограничений из-за коронавируса

СМИ: свердловские власти обсуждают ужесточение ограничений из-за коронавируса

Сегодня, 13:48ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Свердловские власти обсуждают ужесточение ограничений, связанных с коронавирусом, пишет E1 со ссылкой на источник в правительстве.

Источник отметил, что до 20-х чисел октября возможно принятие общефедерального решения об ужесточении режима.

Если такого решения не будет, то регионы получат разрешение самостоятельно определять, когда и как вводить карантинные меры, как это было весной. В таком случае решение будет принимать губернатор, сообщил инсайдер.

Он добавил, что ужесточение режима возможно в течение одной-двух недель. В первую очередь запрет коснется массовых мероприятий.

Напомним, за минувшие сутки было выявлено 175 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число заболевших достигло почти 30 тысяч человек. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, был ужесточен масочный режим. В течение выходных было составлено 1,4 тысячи протоколов.

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