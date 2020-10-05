В мэрии Нижнего Тагила опровергли слухи о коронавирусе у Владислава Пинаева

В Telegram-каналах Нижнего Тагила уже второй день активно муссируется тема заражения мэра новой коронавирусной инфекцией. Сначала АТК рассказали, что градоначальник почувствовал себя плохо, а затем и вовсе сообщили о подтверждении коронавирусной инфекции.