В мэрии Нижнего Тагила опровергли слухи о коронавирусе у Владислава Пинаева

В мэрии Нижнего Тагила опровергли слухи о коронавирусе у Владислава Пинаева

Сегодня, 20:50ОбществоPhoto: Личная страница Владислава Пинаева в Instagram
В администрации Нижнего Тагила опровергли слухи о заражении мэра Владислава Пинаева коронавирусом.

В Telegram-каналах Нижнего Тагила уже второй день активно муссируется тема заражения мэра новой коронавирусной инфекцией. Сначала АТК рассказали, что градоначальник почувствовал себя плохо, а затем и вовсе сообщили о подтверждении коронавирусной инфекции.

В администрации города рассказали, что сведения являются ложными.

Это не соответствует действительности, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Ранее стало известно о заражении коронавирусом экс-депутата Госдумы от Свердловской области, ныне губернатора Омской области Александра Буркова. Он сообщил, что 4 октября прошел тест на выявления заболевания. Он показал положительный результат.

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