В мэрии Нижнего Тагила опровергли слухи о коронавирусе у Владислава Пинаева

В администрации Нижнего Тагила опровергли слухи о заражении мэра Владислава Пинаева коронавирусом.

В Telegram-каналах Нижнего Тагила уже второй день активно муссируется тема заражения мэра новой коронавирусной инфекцией. Сначала АТК рассказали, что градоначальник почувствовал себя плохо, а затем и вовсе сообщили о подтверждении коронавирусной инфекции. В администрации города рассказали, что сведения являются ложными. Это не соответствует действительности, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Ранее стало известно о заражении коронавирусом экс-депутата Госдумы от Свердловской области, ныне губернатора Омской области Александра Буркова. Он сообщил, что 4 октября прошел тест на выявления заболевания. Он показал положительный результат. Экс-депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков заболел коронавирусом

