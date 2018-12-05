Мошенники в соцсетях предлагают покупку билетов в музеи Нижнего Тагила

Под видом представителей музеев неизвестные в соцсетях предлагают тагильчанам приобрести билеты на выставки и праздничные мероприятия. Чаще всего предложения о покупке поступают пользователям на официальных страницах музеев после вопроса о стоимости посещения того или иного мероприятия.

Такая деятельность в соцсетях не редкость, сообщила редакции TagilCity.ru заведующая отделом по работе с посетителями в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

Просматривая утром страницу музея, я обнаружила, что под одной из публикаций на вопрос девушки о приобретении билетов ответила некая дама, что нужно писать ей в личные сообщения. Это не первый случай, уже были подобные ситуации,рассказала сотрудница музея.

Предполагаемые мошенники предлагают оплатить билеты через мобильный банк, а доставку билетов – курьером. При этом заявленная ими стоимость билетов является выше, чем реальная.

Она предлагала по 450 рублей, хотя у нас самые дорогие по предварительной продаже – 200 рублей,подчеркнула Дарья.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств призвали тагильчан не попадаться на обман.

Билеты на мероприятия и выставки можно приобрести только в самом музее, а их стоимость можно узнать на официальном сайте или по телефону.