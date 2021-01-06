В Нижнем Тагиле в 2020 году выросла смертность населения

В среднем каждый месяц в прошлом году в Нижнем Тагиле умирало от 350 до 450 человек. Пиковый показатель был в июле: в этом месяце скончались 653 жителя города. Также смертность повысилась к концу 2020 года: в октябре был зарегистрирован 641 случай смерти, в ноябре — 786.