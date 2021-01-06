В Нижнем Тагиле в 2020 году выросла смертность населения

В Нижнем Тагиле в 2020 году выросла смертность населения

Сегодня, 16:44ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
За 11 месяцев 2020 года в Нижнем Тагиле выросла смертность населения по сравнению с аналогичными периодами 2018 и 2019 годов. Данные предоставлены отделами ЗАГС Ленинского, Тагилстроевского и Дзержинского районов города.

Так, в 2018 году в Нижнем Тагиле умерло 5 489 человек, а в 2019 скончались 5 179 тагильчан. За 11 месяцев прошлого года в ЗАГСах города зарегистрировано 5 550 случаев смерти. Смертность по сравнению с 2018 годом увеличилась на 1,11%, в сравнении с 2019 годом умерло на 7,16% больше тагильчан.

В среднем каждый месяц в прошлом году в Нижнем Тагиле умирало от 350 до 450 человек. Пиковый показатель был в июле: в этом месяце скончались 653 жителя города. Также смертность повысилась к концу 2020 года: в октябре был зарегистрирован 641 случай смерти, в ноябре — 786.

Напомним, вторая волна коронавируса началась осенью 2020 года, тогда же в Свердловской области возросла смертность от инфекции. Так, в конце года в регионе от COVID-19 ежедневно умирало до 20 человек.

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