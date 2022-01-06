Аэропорт Екатеринбурга прервал сообщение с Казахстаном из-за массовых беспорядков

В Казахстане не прекращаются массовые беспорядки. По сообщениям «ТАСС», в результате бунта уже пострадали более тысячи человек. Среди них и протестующие против повышения цен на автомобильное топливо, и представители сил правопорядка. Около 400 из них сейчас лежат в стационарах, в том числе 62 — в отделениях реанимации.