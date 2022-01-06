Аэропорт Екатеринбурга прервал сообщение с Казахстаном из-за массовых беспорядков

В Казахстане не прекращаются массовые беспорядки. По сообщениям «ТАСС», в результате бунта уже пострадали более тысячи человек. Среди них и протестующие против повышения цен на автомобильное топливо, и представители сил правопорядка. Около 400 из них сейчас лежат в стационарах, в том числе 62 — в отделениях реанимации.
Эпицентром недовольства стали прикаспийский Актау, расположенный на полуострове Мангышлак. И еще один промышленный центр — Жанаозен. Местных жителей возмутил подъем цен на сжиженный газ.
Нестабильная политическая ситуация вызывает обеспокоенность в России. Один за другим регионы Федерации прерывают транспортное сообщение с Казахстаном. Не стал исключением и свердловский аэропорт Кольцово, сообщает «КП-Екатеринбург».
Утром 6 января здесь приняли борт из казахстанского Нур-Султана. В обратную сторону вылет планировался на 11.00 утра 7 января, однако состоит ли он — до конца неизвестно. Ситуация в Казахастане сейчас очень сложная.
Статус рейсов вы можете уточнить у авиаперевозчиков, которые их выполняют. Либо на сайте аэропорта на онлайн-табло, сообщили редакции Tagilcity.ru в пресс-службе «Кольцово».