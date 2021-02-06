Стали известны подробности смертельного ДТП с участием снегохода в Екатеринбурге

Предварительно установлено, что водитель снегохода буксировал снегокат с пассажиром. Он не обеспечил постоянный контроль за транспортным средством и столкнулся фурой «МАН», которая ехала в попутном направлении. В результате аварии погибли 31-летний водитель снегохода и пассажир снегоката, его личность сейчас устанавливается.