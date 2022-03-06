Тагильчане пожаловались на рост цен в «Детском мире». ФАС проводит проверку

«Детский мир» стал объектом проверки после увеличения цен на ряд товаров. В частности, жители Нижнего Тагила жаловались на увеличение стоимости одноразовых подгузников и детского питания.

О повышении цен на ряд детских товаров в сети магазинов «Детский мир» в Нижнем Тагиле редакции TagilCity.ru рассказали сразу несколько молодых мам. Например, Марию возмутила цена на детские подгузники. Цены на «памперсы» видели вообще? В том месяце купила за 1450 их с доставкой 120 штук, а на сегодняшний день стоят 1900 эти же подгузники, возмутилась тагильчанка. Другая собеседница редакции заявила о росте цен на детское питание. Еще неделю назад каша стоила 35 рублей за коробочку, а сегодня — уже 46. И это только начало, поделилась с TagilCity.ru читательница Татьяна. Обе собеседницы редакции сообщили, что с 9 марта магазин анонсировал повышение стоимости на детскую одежду и обувь. Подорожание ряда детских товаров в сети магазинов «Детский мир» вызвало негодование родителей и в соцсетях. Представители компании отвечают на своей странице во ВКонтакте, что делают все возможное для сохранения прежних цен. Действительно на сегодняшний день стоимость некоторых товаров увеличилась, но мы делаем все возможное, на что можем повлиять, чтобы сохранить прежние цены, сообщается на странице компании. Фото: скриншот страницы сообщества во ВКонтакте В свою очередь ФАС решила проверить «Детский мир» после массовых жалоб клиентов на рост цен, пишут «Новые известия». Для оценки необходимости поднятия цен, ведомство запросило информацию о динамике отпускной и закупочной стоимости детского питания и подгузников в 2022 году. О росте цен на материалы из-за санкций рассказали уральские строители

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