В Екатеринбурге из-за коронавируса отменили проведение российско-китайского Экспо
Вчера, 22:47ОбществоФото: russiachinaexpo.ru
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Российско-Китайcкое Экспо решено перенести на 2021 год. Выставка должна была пройти в Екатеринбурге в июле 2020 года, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Экспо должно было пройти в столице Урала в седьмой раз. Решение о переносе мероприятия принял оргкомитет выставки в связи с пандемией коронавируса в мире. Также решено, что Экспо пройдет вместе с выставкой «Иннопром».
Об отмене проведения в этом году «Иннопрома» стало известно 1 апреля.
Карта распространения коронавируса в России
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