От затопления дорог в Нижнем Тагиле ведется чистка ливневой канализации

Фотографии луж на дорогах со всего города тагильчане публикуют в соцсетях.
Не лужа, а целый водоем за магазином «Лидер» на Черноисточинском шоссе. Машина сегодня застряла, пишет тагильчанка по имени Мария.
В «Тагилдорстрое» рассказали, что чистка ливневой канализации для отвода воды с дорог ведется уже с февраля.
В недавнем времени были прочищены ливневые канализации на улицах Некрасова, Железнорудная, Новаторов,рассказал TagilCity.ru директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев.
Также 5 и 6 апреля велась расчистка улицы Алтайская, обслуживанием которой занимается «УБТ-Сервис».