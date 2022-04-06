От затопления дорог в Нижнем Тагиле ведется чистка ливневой канализации

Вместе с теплой весенней погодой в Нижнем Тагиле начались дорожные паводки. Жители города жалуются на глубокие лужи на проезжей части, а дорожники заявляют, что чистка ливневой канализации началась еще в феврале.

Фотографии луж на дорогах со всего города тагильчане публикуют в соцсетях. Не лужа, а целый водоем за магазином «Лидер» на Черноисточинском шоссе. Машина сегодня застряла, пишет тагильчанка по имени Мария. Лужи на дорогах Нижнего Тагила Фото: группа «Тагил без ям» В «Тагилдорстрое» рассказали, что чистка ливневой канализации для отвода воды с дорог ведется уже с февраля. В недавнем времени были прочищены ливневые канализации на улицах Некрасова, Железнорудная, Новаторов,рассказал TagilCity.ru директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев. Чистка ливневой канализации Фото: TagilCity.ru Также 5 и 6 апреля велась расчистка улицы Алтайская, обслуживанием которой занимается «УБТ-Сервис». Улица Алтайская Фото: TagilCity.ru

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