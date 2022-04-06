От затопления дорог в Нижнем Тагиле ведется чистка ливневой канализации

От затопления дорог в Нижнем Тагиле ведется чистка ливневой канализации
От затопления дорог в Нижнем Тагиле ведется чистка ливневой канализации
Сегодня, 19:54Общество
Вместе с теплой весенней погодой в Нижнем Тагиле начались дорожные паводки. Жители города жалуются на глубокие лужи на проезжей части, а дорожники заявляют, что чистка ливневой канализации началась еще в феврале.

Фотографии луж на дорогах со всего города тагильчане публикуют в соцсетях.

Не лужа, а целый водоем за магазином «Лидер» на Черноисточинском шоссе. Машина сегодня застряла, пишет тагильчанка по имени Мария.

Лужи на дорогах Нижнего Тагила
Фото:группа «Тагил без ям»

В «Тагилдорстрое» рассказали, что чистка ливневой канализации для отвода воды с дорог ведется уже с февраля.

В недавнем времени были прочищены ливневые канализации на улицах Некрасова, Железнорудная, Новаторов,рассказал TagilCity.ru директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев.

Чистка ливневой канализации
Фото:TagilCity.ru

Также 5 и 6 апреля велась расчистка улицы Алтайская, обслуживанием которой занимается «УБТ-Сервис».

Улица Алтайская
Фото:TagilCity.ru

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
дорогилужиМУП ТагилдорстройНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы