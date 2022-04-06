В Нижнем Тагиле ищут очевидцев прошлогоднего ДТП на Вагонке

В Нижнем Тагиле ищут очевидцев ДТП, в результате которого пострадала 61-летняя женщина.
Авария произошла 23 октября 2021 года примерно в 17.30 около дома №57 по Ленинградскому проспекту в Дзержинском районе. Тогда женщина-водитель, двигаясь задним ходом, наехала на пожилую жительницу города. После произошедшего виновница уехала с места ДТП. Об этом сообщает МУ МВД "Нижнетагильское".
Сейчас правоохранительные органы ищут свидетелей произошедшего, а также тех, кому известно что-либо о данном ДТП. Обращаться нужно по адресу: ул. Островского, 7 (каб. 114), либо позвонить по тел.: (3435) 97-62-59, 97-61-46.