В Нижнем Тагиле собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса

В Нижнем Тагиле собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса
В Нижнем Тагиле собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса
Сегодня, 16:55ОбществоФото: pixabay.com
Гуманитарную помощь собрали жителям Донецкой и Луганской народных республик сотрудники администрации Нижнего Тагила и муниципальных учреждений.

Машины доставят в Донбасс продукты питания – макароны, крупы и масло, средства личной гигиены, предметы первой необходимости.

Мэр города Владислав Пинаев отметил, что гуманитарную помощь собрали на личные средства.

Две машины с гуманитарным грузом прибудут на общий пункт отправки. Туда же доставят еще две партии гумпомощи, которую собрали предприниматели Нижнего Тагилы и активисты Общественной палаты.

Фуры отправятся в путь завтра, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, первый гуманитарный груз (девять тонн) из Нижнего Тагила отправили в Донецкую и Луганскую народные республики в середине марта.

В акции участвовали волонтеры, депутаты гордумы, ветераны, градообразующие предприятия.

На посылках с гуманитарной помощью стояла надпись «Донбассу с любовью».

Все, кто хочет помочь жителям Донбасса и принять участие в сборе гуманитарной помощи, могут обратиться в Нижнетагильское отделение «Красного Креста».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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