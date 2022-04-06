В Нижнем Тагиле собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Машины доставят в Донбасс продукты питания – макароны, крупы и масло, средства личной гигиены, предметы первой необходимости.
Мэр города Владислав Пинаев отметил, что гуманитарную помощь собрали на личные средства.
Две машины с гуманитарным грузом прибудут на общий пункт отправки. Туда же доставят еще две партии гумпомощи, которую собрали предприниматели Нижнего Тагилы и активисты Общественной палаты.
Фуры отправятся в путь завтра, сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, первый гуманитарный груз (девять тонн) из Нижнего Тагила отправили в Донецкую и Луганскую народные республики в середине марта.
В акции участвовали волонтеры, депутаты гордумы, ветераны, градообразующие предприятия.
На посылках с гуманитарной помощью стояла надпись «Донбассу с любовью».
Все, кто хочет помочь жителям Донбасса и принять участие в сборе гуманитарной помощи, могут обратиться в Нижнетагильское отделение «Красного Креста».