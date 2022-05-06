Юрист в Екатеринбурге оштрафован за пропаганду ЛГБТ среди детей

Екатеринбургскую ЛГБТ-активистку оштрафовали за размещение на сайтах афиши мероприятий для граждан с нетрадиционной сексуальной ориентации. Суд посчитал, что из-за этой информации подростки могли склоняться к перемене своих взглядов.

Юриста ЛГБТ-центра в Екатеринбурге оштрафовали на 100 тысяч из-за пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, сообщает Е1. Речь идет о юристе Анне Плюсниной. Дело на нее завели по ст. 6.21 КоАП. Известно, что когда Анна была администратором портала ресурсного центра и «Квир-линии», то публиковала расписание мероприятий для мужчин и женщин нетрадиционной сексуальной ориентации. В конце прошлого года на девушку за это уже составляли протоколы, а в январе ситуация повторилась. Заявление на женщину написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и депутат Госдумы Николай Земцов. Эксперты пришли к выводу, что данный, выложенные на сайте, могут побуждать тинейджеров к нетрадиционным связям. Сама оштрафованная женщина выразила несогласие с решением суда и намерена его обжаловать.

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