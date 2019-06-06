Депутат гордумы Кирилл Романов «принёс праздник» вагонским ветеранам войны

Как говорит помощница депутата Екатерина Носова, из имеющегося списка 30 участников войны, проживающих на Вагонке, в 2019 году удалось связаться лишь с половиной.

Тяжело было слышать от родственников ветеранов, что их бабушки или дедушки не дожили до этого светлого праздника. Но, с другой стороны, мы рады, что еще можем оказать внимание оставшимся в живых — ведь сегодня это самый дорогой подарок, который можно сделать для ветерана,рассказала Носова.

Депутат от фракции ЛДПР Кирилл Романов «принёс» ветеранам праздник прямо домой, собрав для них на личные средства к 74-й годовщине Победы ценные подарки, цветы и благодарственные письма.

Практически любой визит сопровождался слезами радости и, конечно, историями былых времен,говорит помощница депутата.