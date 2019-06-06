Депутат гордумы Кирилл Романов «принёс праздник» вагонским ветеранам войны
Количество участников Великой Отечественной войны сокращается год от года с геометрической прогрессией, но даже ныне живущие ветераны зачастую не могут посетить Парад Победы и отметить праздник, который они завоевали. Депутат Нижнетагильской гордумы Кирилл Романов решил исправить эту несправедливость.
Как говорит помощница депутата Екатерина Носова, из имеющегося списка 30 участников войны, проживающих на Вагонке, в 2019 году удалось связаться лишь с половиной.
Тяжело было слышать от родственников ветеранов, что их бабушки или дедушки не дожили до этого светлого праздника. Но, с другой стороны, мы рады, что еще можем оказать внимание оставшимся в живых — ведь сегодня это самый дорогой подарок, который можно сделать для ветерана,рассказала Носова.
Депутат от фракции ЛДПР Кирилл Романов «принёс» ветеранам праздник прямо домой, собрав для них на личные средства к 74-й годовщине Победы ценные подарки, цветы и благодарственные письма.
Практически любой визит сопровождался слезами радости и, конечно, историями былых времен,говорит помощница депутата.
Активисты партии ЛДПР — постоянные спонсоры и участники праздничных мероприятий в Дзержинском районе. 9 мая 2019 года около 60 сторонников партии прошли на районном Параде Победы. 3 июня, в рамках празднования Дня защиты детей, депутат Кирилл Романов и ЛДПР подарили участникам проходивших на площади Славы детских конкурсов памятные подарки и большое количество воздушных шаров.